Ministrul Muncii, la Alba Iulia, despre venitul minim de incluziune: niciun sprijin pentru cei apti, care nu vor sa munceasca

Ministrul Muncii, Marius Budai, a dat detalii, sambata, la Alba Iulia despre proiectul privind venitul minim de incluziune si majorarea ISR, in functie de care se acorda si ajutoarele sociale. Acesta spune ca nu se va mai acorda sprijin celor care nu vor sa munceasca."Finalizam aceasta prima parte a venitului de incluziune. Am avut discutie cu CE privind ultimele modificari ale legislatiei. Am agreat toate formele cu Comisia si cu Banca Mondiala. Saptamana viitoare la comisia din Parlament se ... citeste toata stirea