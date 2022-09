Ministrul Sanatatii critica medicii din spitalele publice care indruma pacientii spre spitale private: "Este conflict de interese"

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila critica atitudinea unor medici din spitale de stat care ii indruma pe pacienti spre cabinetele lor private sau spre spitalele private la care acestia isi desfasoara activitatea in paralel cu cea din unitatile publice. Rafila considera aceasta practica drept un conflict de interese.In cazul in care un pacient este primit in spitalul public si indrumat spre zona privata, unde practica aceeasi persoana, este "un conflict de interese in mod evident si trebuie ... citeste toata stirea