Minor din comuna Cricau, retinut de politisti pentru furt. Ar fi sustras un telefon mobil

Un minor din Cricau, in varsta de 16 ani, a fost retinut pentru 24 de ore, de catre politisti, pentru comiterea infractiunii de furt calificat.Minorul, este acuzat ca ar fi sustras un telefon mobil, al unui alt minor, in timp ce se aflau intr - un parc de agrement.Un tanar de 16 ani este cercetat de politisti pentru furt. Ar fi sustras telefonul mobil al unui minor, in timp ce se aflau intr-un spatiu de agrement din Alba Iulia.In dupa amiaza zilei de 7 ianuarie 2021, Politia Municipiului ... citeste toata stirea