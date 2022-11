Minor in varsta de 15 ani din Cugir, fugit din curtea spitalului din oras, gasit de politisti

Un minor in varsta de 15 ani din orasul Cugir, a fugit joi seara, din curtea spitalului din localitate, in timp ce se incerca urcarea sa in ambulanta, pentru a fi transportat la un alt spital.Minorul a fost gasit de catre politisti, vineri dimineata, pe raza orasului Cugir, acesta nefiind victima vreunei infractiuni.Politistii din Alba cauta un minor care a plecat din spital si nu a mai revenit. Persoanele care pot da informatii care sa conduca la identificarea lui, sunt rugate sa anunte cea ... citeste toata stirea