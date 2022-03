Mircea Hava : Dominatia marilor companii hi-tech trebuie sa inceteze

" Avem, in sfarsit, un acord intre Parlamentul European si presedintia franceza a Consiliului UE in ce priveste DMA - Digital Markets Act, un instrument legislativ prin care Uniunea Europeana stabileste un veritabil standard pentru tot ce inseamna si va insemna economia digitala in viitor." a anuntat europarlamentarul liberal Mircea HavaE un proiect pe care PPE, cel mai mare grup politic de la nivelul Parlamentului European, l-a sustinut si promovat in mod activ, pentru ca o piata libera nu ... citeste toata stirea