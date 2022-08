Modelul uniformelor de politie din orasul Sebes in anul 1899, exponatul lunii august 2022 la Muzeul Municipal "Ioan Raica" Sebes

Muzeul Municipal "Ioan Raica" Sebes, propune ca exponat al lunii august, o plansa expozitionala in care sunt prezentate modelul uniformelor de politie din orasul Sebes, in anul 1899.Institutiile statului au folosit de-a lungul timpului o serie de insemne distinctive, printre acestea, uniformele fiind reprezentative. In cazul lor existau reguli generale care trebuiau respectate.Orasele din Transilvania impuneau in uniformele politistilor elemente care ilustrau specificul local. In cazul ... citeste toata stirea