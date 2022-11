Modificari COD RUTIER: o noua regula de ridicare a masinilor se aplica de astazi. Ce trebuie sa stie soferii

Codul Rutier: noi reguli intra in vigoare din 20 noiembrie. Este vorba despre modificarea art. 64 alin. 1 din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Legea nr. 302 din 15 noiembrie 2022 a fost promulgata si publicata in Monitorul Oficial.Potrivit noilor modificari, Politia Rutiera poate dispune si ridicarea masinilor ce stationeaza neregulamentar pe trotuar, nu numai a celor stationate neregulamentar pe partea carosabila."Acest proiect, initiat in 2019 pentru a corecta o ... citeste toata stirea