Motociclist decedat, in urma unui accident rutier produs in judetul Hunedoara

Un motociclist, in varsta de 43 de ani, si -a pierdut viata duminica, in urma unui accident rutier produs in zona localitatii Tampa, din judetul Hunedoara.Motocicleta pe care acesta se afla, s-a izbit de o masina, pe sensul de mers Bacia-Batiz.Medicii ajunsi la locului accidentului, au incercat sa ii salveze viata prin masuri de resuscitare, dar motociclistul nu mai putut fi salvat."Pe DN 66, la intersectia cu localitatea Tampa, un barbat in varsta de aproximativ 40 ani, in timp ce se ... citeste toata stirea