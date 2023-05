Un barbat din Almasu Mare, a fost depistat duminica, la un control in trafic de catre politistii din Alba, in timp ce conducea o motocicleta, sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii, etilotestul a indicat o valoare de 0,81 mg/litru alcool pur in aerul expirat.La data de 21 mai 2023, in jurul orei 16.30, politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba au depistat un barbat de 41 de ani, din localitatea Almasu Mare, in timp ce conducea o ... citeste toata stirea