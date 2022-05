Motociclist urmarit in trafic de Politie, pe un drum din Apuseni. De ce a incercat sa fuga si cum a fost prins

Un tanar care conducea o motocicleta a fost urmarit in trafic de Politie, pe drumul judetean din Vidra, in Apuseni, dupa ce nu a oprit la semnajul echipajului. A incercat sa fuga, abandonand vehiculul, insa a fost imobilizat de politisti.Potrivit IPJ Alba, vineri, 20 mai, in jurul orei 17.00, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni, in timp ce actionau pe DJ 762, pe raza comunei Vidra, au efectuat semnal de oprire unei motociclete care nu avea aplicate placute de inmatriculare. ... citeste toata stirea