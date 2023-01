Motociclistul cugirean Ede Sztupi, a incetat din viata. Era considerat cel mai in varsta biker din Romania

Cel mai in varsta biker din Romania, Ede Sztupi din orasul Cugir, a incetat din viata la varsta de 75 de ani.Era originar din Cluj, iar dupa pensionare acesta s-a retras la Cugir, unde a intrat in Asociatia Moto Lupii Singidavei din oras.A fost casatorit cu Viorica, cu care a avut patru copii, trei baieti si o fata.In saua unei motociclete, a urcat la varsta de 7-8 ani pe Royal Enfeld, iar in 1968 si-a achizitionat prima motocicleta.Iar de atunci timp de 6 decenii, Ede Sztupi si-a petrecut ... citeste toata stirea