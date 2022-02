Muncitorii de la fabricile de armament din Cugir au iesit din nou in strada. De trei zile nu se mai lucreaza VIDEO

La Cugir continua protestul angajatilor din industria de armament. De aceast data, au iesit in strada angajatii de la ambele societati, Uzina Mecanica si Fabrica de Arme. Este a treia zi in care oamenii de la Uzina Mecanica au iesit in afara fabricii, nemultumiti de salarii si conditiile de munca. De data aceasta, s-au reunit intr-un protest comun cu colegii lor de la Fabrica de Arme. Cateva sute de oameni au pornit printr-un mars prin oras. Oamenii spun ca vor continua protestele pana le vor ... citeste toata stirea