Municipiul Blaj, intre localitatile fruntase, la nivel national, in privinta suprafatei de spatiu verde per locuitor

Municipiul Blaj se afla intre localitatile fruntase, la nivel national, in privinta suprafatei de spatiu verde per locuitor. Potrivit primarului Gheorghe Valentin Rotar, raportat la populatia reala a Blajului, sunt aproximativ 25,5 mp de spatiu verde/locuitor, valoarea fiind foarte apropiata de cea recomandata la nivel european, de minimum 26 mp/locuitor.Edilul a precizat ca administratia locala vrea sa acceseze fonduri pentru amenajarea de noi parcuri si spatii verzi in municipiu.