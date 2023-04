Avand in vedere necesitatea imbunatatirii calitatii aerului pentru protectia sanatatii populatiei, Primaria Municipiului Sebes a abordat oportunitatea oferita de Administratia Fondului pentru Mediu, prin lansarea apelului de proiecte, care vizeaza acordarea de finantari nerambursabile pentru autovehiculele uzate, in schimbul predarii acestora spre casare.Stimulentul pentru casare, in cuantum de 3.000 lei, se acorda de catre unitatea administrativ teritoriala, proprietarilor care indeplinesc ... citeste toata stirea