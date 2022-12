NASTEREA DOMNULUI, prima zi de Craciun. Istoria sarbatorii si "umblatul cu Steaua". TRADIEsII si obiceiuri

Biserica Ortodoxa sarbatoreste pe 25 decembrie Nasterea Domnului Iisus Hristos, Craciunul fiind cea mai importanta, dar si cea mai iubita sarbatoare a romanilor.Nasterea Domnului Iisus Hristos a avut loc in urma cu 2000 de ani intr-o pestera din Betleemul Iudeii. Atunci, imparat al Imperiului Roman era Octavian Augustus (27 i.d. - 14 d.Hr.) in timp ce guvernator al provinciei Siria, de care tinea si Iudeea, era Quirinius, iar rege in Iudeea era Irod Idumeul (37 i.d. - 4 d.Hr.).Citeste si ... citeste toata stirea