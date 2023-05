Luni, 22 mai, ora 08.00, profesorii din intreaga tara vor intra in greva generala.Miercuri, in unitatile de invatamant in care exista membri de sindicat, au avut loc greve de avertisment, intre orele 11.00 - 13.00.Tot astazi, premierul Romaniei Nicolae Ciuca alaturi de alti membrii din Guvernul Romaniei, au avut o sesiune de negocieri cu federatiile sindicale din educatie.Principalele nemultumiri ale profesorilor, sunt legate de grila de salarizare."Este clar, de luni vom avea greva ... citeste toata stirea