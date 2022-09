Ninge pe Transalpina: Drumarii imprastie material antiderapant pe cea mai inalta sosea din Romania

Ninge viscolit pe DN 67C, Transalpina. Drumarii actioneaza duminica, 18 septembrie, cu material antiderapant. Transalpina este cea mai inalta sosea din Romania, avand punctul cel mai inalt in Pasul Urdele (la 2.145 m)."Lapovita si ninsoare pe DN 67C, Transalpina, zona montana. Evitati deplasarea daca nu aveti autovehicule echipate de iarna!", scrie pe Pagina de Facebook DRDP potrivit Romania24.roCiteste si FOTO VIDEO: Iarna in septembrie, in Apuseni: A nins la Vladeasa. Imagini cu prima ... citeste toata stirea