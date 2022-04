Noi imagini spectaculoase din Apuseni. Doi cerbi maturi cauta hrana mergand prin apa unui parau VIDEO

Noi imagini spectaculoase cu animale salbatice din Apuseni. Doi cerbi au fost filmati in timp ce cautau hrana pe sub zapada, mergand prin albia unui parau. Camerele de luat vederi amplasate de angajatii Parcului Natural Apuseni (PNA) in zone pe unde trec des animale salbatice au "capturat" noi imagini spectaculoase. Doi cerbi maturi cauta hrana pe sub zapada in timp ce merg prin apa foarte rece a unui parau din zona. Chiar daca din punct de vedere calendaristic este, deja, primavara, la ... citeste toata stirea