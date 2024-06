Noi profesii au fost introduse in Clasificarea Ocupatiilor din Romania. Care sunt domeniile de activitate

Noi profesii au fost introduse in Clasificarea Ocupatiilor din Romania. Modificarile au intrat in vigoare potrivit Ordinului 910/413/2024 al ministrului Muncii si Institutului de Statistica.Documentul a fost publicat in Monitorul Oficial din 27 iunie.Noi profesii in Clasificarea Ocupatiilor din Romaniainginer geotehnician in constructii miniere - Cod COR 214240operator sistem steadicam - cod COR 352136Avizul Ministerului Muncii pentru aceste doua ocupatii a fost dat inca din ianuarie ... citește toată știrea