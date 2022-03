Noi reguli la achizitiile publice. Grindeanu: "Eliminam santajul". Masuri fara precedent la procedurile de avizare si la licitatii

Guvernul a aprobat vineri modificarea Legii achizitiilor publice si a procedurilor de eliberare a avizelor. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu spune ca in acest fel vor fi eliminate intarzierile si blocarile la proiectele de infrastructura."In domeniul infrastructurii de transport, statul roman avea nevoie de o reasezare a cadrului legislativ. Am lucrat la un pachet de modernizare a achizitiilor publice pe care l-am prezentat atat in coalitia de guvernare, cat si premierului si ... citeste toata stirea