Incepand cu data de 10 iunie 2023, intra in vigoare reguli noi care afecteaza chiriasii si proprietarii de locuinte. Aceste reguli sunt legate de adresa inscrisa in cartea de identitate, iar nerespectarea lor poate atrage amenzi. Iata ce prevede legea si ce consecinte au aceste schimbari.Potrivit noilor reglementari, proprietarii care gazduiesc persoane care nu si-au inscris adresa actuala in buletin vor trebui sa-i insoteasca pe acesti chiriasi la autoritati pentru a-si actualiza ... citeste toata stirea