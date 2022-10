Noi reguli pentru racordarea instalatiilor realizate de prosumatori la reteaua de energie electrica, aprobate de ANRE

Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat noi reguli prin care se deblocheaza punerea in functiune a instalatiilor realizate de prosumatori.Implicit, masurile ajuta la deblocarea valorificarii energiei produse din surse regenerabile in centrale electrice cu puteri de pana la 400 kW pe loc de consum si livrate in reteaua electric, potrivit sursei citate.Decizia a fost luata avand in vedere numarul mare de petitii depuse privind racordarea prosumatorilor la reteaua de distributie a energiei ... citeste toata stirea