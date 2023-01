NOUA ani de INCHISOARE pentru un tanar din Alba. A violat o fetita de 12 ani, la o petrecere de majorat

Un tanar din Alba a fost condamnat la ani grei de inchisoare pentru viol, de catre magistratii Judecatoriei Alba Iulia. Pedeapsa din data de 25 ianuarie vine la doi ani de la comiterea faptelor.Tanarul, acum in varsta de 22 de ani, a fost condamnat dupa ce intr-o noapte, la o petrecere in localitatea Vinerea, a violat o minora de doar 12 ani.Fapta s-a petrecut in noaptea de 20 spre 21 iunie 2020 in localitatea Vinerea. La scurt timp, tanarul a fost retinut, iar in 22 iunie 2020 a fost ... citeste toata stirea