Noua ani de la tragedia Colectiv : Romania inca fara centre pentru marii arsi si victime puse in situatii injuste

La noua ani de la incendiul devastator de la clubul Colectiv din 30 octombrie 2015, in care si-au pierdut viata 64 de tineri, Romania continua sa nu dispuna de niciun centru specializat pentru marii arsi. In timp ce planuri pentru trei astfel de centre in Bucuresti, Targu Mures si Timisoara au fost anuntate de ani buni, termenul de finalizare a fost amanat pentru 2025, potrivit ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila. In ciuda tragediei care a afectat grav sute de familii, sistemul medical din ... citește toată știrea