Meteorologii au emis duminica o a doua alerta de COD GALBEN, valabila in cea mai mare parte a judetului Alba.Vor fi descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, averse care local vor acumula 15-20 de litri pe metrul patrat si intensificari ale vantului in special pentru zona montana a judetului, dar si in alte localitati.COD GALBEN de vreme rea in judetul Alba: grindina, ploi si intensificari ale vantului. Localitatile vizateAvertizarea este valabila duminica de la ora 15:50 pana la ... citeste toata stirea