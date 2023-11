Noua Lege a pensiilor a fost votata marti seara, in Senatul Romaniei, cu 85 de voturi "pentru", 6 "impotriva" si 19 "abtineri".Dupa recalculare, pensiile vor creste cu 40%, iar pensionarii vor primi noile majorari in luna ianuarie 2024, si apoi la o viitoare recalculare care se face in septembrie aceluiasi an.Noua Lege a pensiilor urmeaza in Camera Deputatilor, care este for decizional.Legea trebuie adoptata de Parlament pana pe 20 noiembrie, reprezentantii Guvernului urmand sa mearga la ... citeste toata stirea