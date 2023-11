Noua lege a pensiilor: Stagiul minim de cotizare se va majora in functie de evolutia sperantei de viata din Romania, arata noua lege a pensiilor.Totodata se amana pana in 2035 egalizarea varstei de pensionare a femeilor cu cea a barbatilor.Vezi si Noua Lege a Pensiilor. TABEL: Varstele standard de pensionare. Stagiile complete si minime de cotizare pentru femei si barbatiRetineti ca este vorba despre masuri care se aplica de anul viitor. Astfel, noua lege intra in vigoare la 1 septembrie ... citeste toata stirea