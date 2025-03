Noua vedeta de la Volei Alba Blaj, Amelie Rotar, a stralucit in ultimele meciuri: A fost cea mai buna jucatoare de pe teren."Amelie Rotar, MVP si in al doilea meci cu CSM Targoviste! Si in al doilea meci cu CSM Targoviste, din sferturile de finala ale DA1F, Amelie Rotar a fost cea mai buna jucatoare!Folosita atat pe postul de extrema, cat si pe cel de opus (in al doilea set), Amelie Rotar a incheiat meciul cu 26 de puncte reusite, fiind marcatoarea partidei.Ea a punctat de 23 de ori din ... citește toată știrea