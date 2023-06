Noul ministru al Dezvoltarii, liberalul Adrian Vestea, a vorbit despre unificarea unor judete, care poate incepe, spune el, cu pasi mai mici, chiar din acest mandat al sau, in Guvernul Ciolacu."Daca se vrea o strategie in sensul reorganizarii administrativ teritoriale, eu imi voi aduce tot aportul, sa creem premize ca viitorul guvern sa poata puna in aplicare comasarea unor unitati administrativ teritoriale", a spus Adrian Vestea, intr-0 emisiune la Digi24."Eu am spus mereu ca ar fi mult ... citeste toata stirea