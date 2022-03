Nu mai stii cu ce sa te imbraci? Iata cateva obiecte vestimentare pe care le poti purta in mai multe moduri

Uneori devine obositor sa iti realizezi tinutele pentru fiecare saptamana in parte, nu-i asa? Simti ca ai nevoie constant de inspiratie, de imagini cu outfit-uri sau mici trucuri care sa te ajute sa porti mereu ceva nou. Probabil nu stii, insa deja ai in garderoba cateva obiecte vestimentare care vor transforma tinutele de zi pentru femei in cele mai chic moduri de a te imbraca. Afla din randurile urmatoare care sunt acestea si cum le poti combina.4 obiecte vestimentare cu care creezi noi ... citeste toata stirea