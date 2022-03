O asistenta din Alba, condamnata pentru distrugere dupa ce a vandalizat masina unui fost medic din Campeni. Ce s-a intamplat

O asistenta medicala a fost condamnata pentru distrugere, dupa ce a vandalizat masina unui fost medic pneumolog din Campeni. Mai exact femeia mazgalit cu vopsea neagra masina medicului, iar toata actiunea a fost surprinsa de camerele video, amplasate in zona.Desi fapta s-a petrecut in luna septembrie a anului 2019, femeia a fost condamnata de magistratii Judecatoriei Campeni, in data de 11 martie 2022, iar motivarea instantei a fost facuta public.In document este detaliat pas cu pas, ... citeste toata stirea