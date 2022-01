O companie din Singapore cumpara, pentru China, minereul de la cea mai profitabila mina de cupru din Romania

Compania Cuprumin Abrud, cea mai profitabila exploatare miniera de stat din Romania, va vinde si in 2022 concentratul de cupru in China, via o companie din Singapore. Exploatarea miniera continua relatia de afaceri cu compania Trafigura Group Pte. Ltd din Singapore, una dintre cele mai mari pe plan mondial in domeniul tranzactiilor de metale si energie. Licitatia internationala privind vanzarea a 50.000 de tone de concentrat de cupru a fost demarata in noiembrie 2021. Oferta celor de la ... citeste toata stirea