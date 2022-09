O cresa moderna va fi construita la Sebes din fonduri de la Ministerul Dezvoltarii. Cate locuri va avea si cand va fi gata

O cresa moderna va fi construita la Sebes, in Parcul Arini, langa viitorul bazin de inot acoperit. Este vorba despre o cresa cu 40 de locuri, iar valoarea finantarii este de 11,8 milioane de lei.Vineri, 2 septembrie 2022, primarul Municipiului Sebes, Dorin Nistor, a fost prezent la sediul Companiei Nationale de Investitii din Bucuresti pentru semnarea contractului de finantare prin care va fi construita cresa in Parcul Arini din Sebes."Noua cresa va fi amplasata in Parcul Arini, in ... citeste toata stirea