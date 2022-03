O familie de ucraineni, o Lada 1500, doi politisti si nea Mihai mecanicul, "actori" intr-o poveste de omenie si speranta

O intamplare emotionanta, care a avut ca protagonisti o familie din Ucraina si doi politisi rutieri, s-a derulat duminica, 6 martie 2022, la Sebes, Alba. O familie de ucraineni care erau in tranzit prin zona Sebes, Alba, pe autostrada, s-a trezit ca masina lor, o Lada 1500, s-a stricat. In masina era un sofer cu deficiente de auz, nevasta si copilul lor.Alexandru si Iosif, politisti rutieri, se aflau in patrulare, cand au vazut o masina cu capota ridicata in parcarea de langa autostrada. ... citeste toata stirea