O familie din Alba, si-a gasit sfarsitul intr-un accident produs pe Valea Oltului

O familie din Alba Iulia, si-a gasit sfarsitul, luni dimineata, intr-un cumplit accident produs pe Valea Oltului, la limita cu judetul Valcea.Masina in care se afla familia din comuna Salistea, judetul Alba, formata din soferul de 34 de ani, sotia acestuia, 31 de ani, si fiul acestora, 1 an si 3 luni, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un TIR condus spre Sibiu.In urma impactului deosebit de grav, toate cele trei persoane aflate in autoturism, si-au pierdut viata.La ... citeste toata stirea