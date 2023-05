O femeie a decedat joi, 25 mai, la Spitalul Municipal din Aiud, in timpul unei interventii chirurgicale.Este vorba despre o femeie de 41 de ani care era internata pe sectia de Ginecologie a Spitalului, iar joi, stare ei de sanatate s-a agravat si a avut nevoie de o interventie chirurgicala de urgenta.Modul in care s-a intervenit in cazul pacientei si cum s-a produs decesul, a fost detaliat de directorul medical al Spitalului, Domsa Adrian Mircea, pentru alba24.ro.Femeia era internata de ... citeste toata stirea