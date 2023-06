O femeie, in varsta 68 de ani, a fost lovita de o masina, condusa de un barbat in varsta de 30 de ani din Vulcan, care efectua manevra de mers inapoi.Accidentul a avut loc pe strada Mihai Viteazul din Aiud.La data de 17 iunie 2023, in jurul orei 12.00, un barbat de 30 de ani, din Vulcan, judetul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism pe strada Mihai Viteazul din municipiul Aiud, a efectuat o manevra de mers inapoi, imprejurare ... citeste toata stirea