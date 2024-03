O femeie a fost violata de catre doi barbati.Acestia au fost retinuti pentru 24 de ore

In dupa amiaza zilei de 25 martie 2024, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes au fost sesizati de catre o femeie de 49 de ani, din judetul Teleorman, care a locuit, fara forme legale, in casa unui barbat din comuna Spring, judetul Alba, cu privire la faptul ca a fost victima unei infractiuni de viol.Din cercetari a rezultat ca, in noaptea de 24/25 martie 2024, barbatul in varsta 36 de ani, la casa caruia a locuit femeia, impreuna cu un barbat de 46 de ani, din comuna Spring, pe fondul ... citește toată știrea