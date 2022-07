O femeie a gasit in fata Primariei Teius suma de 600 de euro. Ce s-a intamplat, in final, cu banii

O femeie a gasit pe jos, pe strada, in fata sediului unui primarii din Ardeal, suma de 600 de euro pierduta de alte persoane. Intamplarea a avut loc marti, 5 iulie 2022.Ana Botan mergea pe strada, prin orasul Teius din Alba, si, in momentul in care a trecut prin fata sediului primariei, a descoperit 600 de euro pierduti. Femeia nu a stat mult pe ganduri si a mers direct la Politia Locala si a predat banii.Politistii au inceput o serie de cercetari pentru a descoperi cine a pierdut suma. Cu ... citeste toata stirea