O femeie a gasit pe jos, in fata Primariei Teius, 600 de euro. Cum s-a terminat toata povestea

O femeie a gasit pe jos, in fata primariei Teius, suma de 600 de euro si fara sa stea pe ganduri a intrat in institutie si a predat-o politiei locale.Fapta s-a intamplat marti, 5 iulie. Potrivit primarului orasului Teius, Ana Botan, in timp ce mergea pe strada a gasit suma de bani, pierduta de un cetatean chiar in fata primariei.Acesta a mers la politia locala, care a inceput o serie de cercetari pentru a descoperi cine a pierdut banii.Cu ajutorul camerelor de supraveghere politistii ... citeste toata stirea