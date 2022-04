O femeie care obisnuia sa isi bata sotul a primit ordin de protectie si va fi cercetata penal

O femeie din Alba, care obsnuia sa isi bata sotul, a primit un ordin de interdictie si s-a ales cu dosar penal pentru violenta in familie. Barbatul in varsta de 48 de ani, din orasul Abrud, nu a mai spuportat umilintele la care era supus si a decis sa sune la politie. Din primele cercetari efectuate de politisti, a rezultat ca, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, femeia in varsta de 31 de ani, se manifesta, adesea, violent fata de sotul sau.Ultimul incident ar fi avut loc la data de 23 ... citeste toata stirea