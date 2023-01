O femeie din Aiud a anuntat politia la patru zile dupa ce a fost agresata de concubinul gelos. Ce a facut barbatul

O femeie din Aiud a sesizat politistii ca in noaptea de Revelion a fost agresata de concubinul sau, care la doua zile dupa a intrat in casa peste ea si a distrus mai multe placi de rigips.Pe numele barbatului a fost emis un ordin de protectie, iar cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de violare de domiciliu, distrugere si violenta in familie.Cazul a fost facut public de reprezentatii IPJ Alba, intr-un comunicat de presa.Potrivit IPJ Alba, la data de 4 ... citeste toata stirea