Magistratii Tribunalului Alba i-au facut dreptate unei femei din Aiud care a ajuns in instanta dupa ce Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap i-a schimbat gradul de handicap.Schimbarea gradului de handicap a venit din partea comisiei deoarece femeia a prezentat analize mai bune in 2023, decat in anul 2022.In data de 22 septembrie 2023, magistratii instantei din Alba au dat o decizie favorabila femeii, iar motivarea a devenit publica.In linii mari, cazul este similar cu cel al altor ... citeste toata stirea