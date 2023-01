O femeie din Ocna Mures, talharita pe o strada din oras. Autorul faptei, retinut de politisti

O femeie din Ocna Mures, a fost miercuri, talharita pe o strada din oras.Autorul faptei, un tanar in varsta de 16 ani, a fost retinut de catre politisti.Acesta i-a sustras femeii poseta pe care o avea asupra ei.La data de 25 ianuarie 2023, in jurul orei 13,20, Politia Orasului Ocna Mures a fost sesizata de catre o femeie de 68 de ani, din Ocna Mures, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe o strada din oras, a fost impinsa de catre un tanar, care i-a sustras poseta in care avea acte, ... citeste toata stirea