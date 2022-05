O femeie din Zlatna atacata de fostul sot, pe o terasa din oras. In urma agresiunii a ajuns la spital

O femeie din Zlatna a fost batuta de fostul sot, pe terasa unui local din oras. In urma agresiunii, femeia a fost transportata la spital, dar nu ramas internata. Barbatul a fost retinut de politisti, iar in cursul zilei de luni 23 mai va fi prezentat magistratilor.Potrivit IPJ Alba, la data de 22 mai 2022, in urma unui apel prin 112, politistii din Zlatna au intervenit la un local public din oras, de unde a fost semnalat faptul ca o femeie a fost agresata.Din primele cercetari a rezultat ca ... citeste toata stirea