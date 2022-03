O femeie si-a batut barbatul pana l-a bagat in spital. Urmarea: arestul politiei si dosar pentru violenta in familie

Politistii din Aiud, judetul Alba, au retinut o femeie care si-ar fi agresat sotul. A fost emis si un ordin provizoriu de protectie. Politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud au fost sesizati miercuri, de catre un barbat de 56 de ani din comuna Ramet, cu privire la faptul ca in timp ce se afla la domiciliu a fost agresat de catre sotie. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca, pe fondul unor neintelegeri spontane, femeia, in varsta de 55 de ani, si-ar fi lovit sotul, cu un ... citeste toata stirea