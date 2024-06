O femeie si fiul sau au fost retinuti 24 de ore. Acestia au patruns intr-o locuinta si au furat o suma de bani si mai multe bijuterii din aur

La data de 18 iunie 2024, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de o femeie de 52 de ani si fata de fiul acesteia, in varsta de 19 ani, din comuna Sibot, care sunt cercetati sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat.Din cercetari a rezultat ca, in dimineata zilei de 4 iunie 2024, cei doi ar fi profitat de faptul ca usa unei locuinte din comuna Sibot ar fi fost lasata neasigurata, ar fi patruns in interiorul acesteia si ar ... citește toată știrea