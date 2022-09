O firma si sefa unei ferme de pui din Alba, condamnate pentru ucidere din culpa. Un muncitor a murit in urma unui incendiu violent

O femeie care a fost sefa unei ferme de pui din Alba, dar si societatea comerciala in cauza au fost judecate de magistratii Judecatoriei Alba Iulia pentru un incident care s-a sfarsit tragic in urma cu mai bine de sase ani.Mai exact este vorba despre moartea unui angajat care a ars intr-un incendiu, in timp ce suda o poarta de metal la ferma de pui a firmei AMARETO PROD. Cu arsuri grave, barbatul a fost transportat la Spitalul de chirurgie Plastica din Bucuresti, unde a si decedat.Firma ... citeste toata stirea