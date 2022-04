O mama cu sase copii, refugiata intr-un sat din Muntii Apuseni, a plecat inapoi in Ucraina. "Aveau un munte de bagaje"

O mama cu sase copii, care se refugiase de patru saptamani in comuna Almasu Mare, judetul Alba, a revenit acasa, in Ucraina. Intoarcerea a fost posibila cu ajutorul lui Vasile Vlasin, din Baia Mare, fondatorul asociatiei "Parinti salvatori". "Ieri (miercuri -n.r.), caravana #ParintiSalvatori a ajuns cu familia Mariei Volosin la ei acasa, la 175 de km de granita actuala, la marginea comitatului Maramures. Chiar daca decizia ei a fost usor pripita, noi am facut tot posibilul sa facem posibila ... citeste toata stirea