O noua emisiune de titluri de stat "Fidelis", lansata in 18 iunie, de Ministerul Finantelor. Care sunt dobanzile

O noua emisiune de titluri de stat "Fidelis" este lansata de Ministerul Finantelor (MF), marti, 18 iunie. Dobanzile sunt intre 6 si 6,85% pentru lei si pana la 5% pentru euro.Valoarea nominala a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea in lei si 100 de euro pentru emisiunea in euro.Pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv, 1.000 de euro.A treia editie a programului include emisiuni de:titluri de stat in lei, cu scadente de 1 an si 3 ani si dobanzi ... citește toată știrea